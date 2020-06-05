​Российский эксперт: Ожидаются позитивные итоги переговоров ОПЕК+

Министерская встреча ОПЕК+ запланирована на 6-е, а не на 10-е июня 2020 года – это может говорить, что большинство разногласий (даже тактических) ее участникам удалось предварительно согласовать.

Об этом российскому бюро Report заявил ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

"Среди признаков, свидетельствующих об ожидании позитивных официальных итогов переговоров, стоит отметить вполне оптимистичные заявления главы Минэнерго РФ Александра Новака, сделанные им в начале июня, по поводу ситуации на мировом рынке нефти на ближайшую перспективу. Можно вспомнить, например, комментарий данного чиновника, что дефицит нефти на мировом рынке может составить 3-5 млн баррелей в сутки уже в июле 2020 года".

Эксперт также напомнил о недавнем телефонном разговоре между президентами России и США: "Обратим внимание и на позицию такого значимого внешнего по отношению к ОПЕК+ игрока, как США. Как известно, 1 июня 2020 года состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. А в официальных сообщениях по итогам этого разговора специально подчеркивались позитивные оценки двумя президентами соглашения ОПЕК+, ведущего "к постепенному восстановлению спроса на нефть и стабилизации цен". Это могло стать дополнительным сигналом для участников переговоров в формате ОПЕК+ о необходимости поддержки подобной политики и продления сделки".