Российские военные задержали 8 граждан Грузии

Вчера вблизи административной границы Цхинвальской области Грузии российские военные задержали 8 граждан Горийского района.

Как передаёт грузинское бюро Report, задержанные лица обвиняются в "незаконном пересечении границы".

По информации Службы государственной безопасности Грузии, жители Гори содержатся в заключении и ожидают проведения над ними суда.

В связи с задержанием граждан Грузии, Министерство иностранных дел страны обратилось к мировой общественности с призывом принять эффективные меры для прекращения незаконных действий российских военных.

В МИД также отметили, что повторяющиеся на линии оккупации инциденты провокационного характера осложняют ситуацию с точки зрения безопасности и ухудшают и без того неблагоприятную гуманитарную обстановку в пострадавших от конфликта сёлах.