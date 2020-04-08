Российские военные доставили в Армению передвижные лаборатории и тест-системы

Военно-транспортный самолет ВКС России прибыл в Ереван в соответствии с договоренностью между министрами обороны Армении и России Давидом Тонояном и Сергеем Шойгу, сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ.

Как сообщает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, в Армению прибыла команда специалистов ВС России с целью содействия в организации противовирусных мероприятий, российские специалисты доставили в Армению передвижные лаборатории и тест-системы.

Эти системы предоставят возможность осуществить обследования личного состава ВС Армении и 102-ой российской военной базы в Армении.

Ранее сообщалось о вспышке коронавируса в армянской армии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.