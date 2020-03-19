Российские ученые заявили о "естественном происхождении" коронавируса

Ученые из Санкт-Петербурга расшифровали геном коронавируса, тем самым у них появилась информация, на основании которой можно работать над созданием эффективных вакцин и лекарств, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Исследование, которое опубликовано сегодня, подтверждает, что вирус имеет естественное происхождение — от животных, и все-таки от летучих мышей. Так что мы снова убеждаемся в том, что все теории заговора несостоятельны", - заявил руководитель НИИ гриппа им. Смородинцева Дмитрий Лиознов.

Данные, полученные в результате исследования, переданы в международную базу данных EpiCoV GISAID, используемую ВОЗ и ведущими мировыми исследовательскими группами для мониторинга глобальной эволюции коронавируса SARS-CoV-2.

Ранее бразильские ученые расшифровали геном коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 170 странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.