 Наверх

CМИ: Российские предприниматели армянского происхождения боятся инвестировать в Армению

Российские предприниматели армянского происхождения боятся вкладывать

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, встретившись недавно в Санкт-Петербурге с российскими предпринимателями армянского происхождения, призвал последних приехать в Армению, сделать в ее экономику инвестиции, обогатиться и обогатить государство. 

Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Жаманак".

"Часть российских бизнесменов была бы не против вложения инвестиций в Армению, но для этого они должны быть уверены в том, что это не повлияет на отношение к ним властей России. Проще говоря, российские предприниматели армянского происхождения в курсе напряженных отношений между властями России и Армении. Потому в этих условиях никто из них не уверен в том, что при вложении инвестиций не поставит под угрозу свой капитал и имущество в России", - отмечает издание.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi