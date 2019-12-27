​Российские истребители Су-30СМ доставили в Армению

Российские истребители Су-30СМ доставлены в Армению.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил глава правительства Никол Пашинян, выложив в Facebook видео с полетами самолетов.

"Наше главное приобретение года – многофункциональные истребили Су-30СМ", - подписал Н.Пашинян видео, на котором видны четыре приземлившихся самолета.

Ранее министр обороны Армении Давид Тоноян сообщил журналистам, что Ереван уже частично оплатил контракт на поставку российских истребителей Су-30СМ. По его словам, на первом этапе Армения планирует получить четыре российских истребителя Су-30СМ в конце 2019 - начале 2020 года, всего хотела бы закупить 12 таких машин.