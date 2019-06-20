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Российские депутаты покинули Грузию

Российские депутаты покинули Грузию

Присутствующая на прошедшей в грузинском парламенте XXVI Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российская делегация покинула Грузию.

Как сообщает грузинское бюро Report, президента МАП, российского депутата Сергея Гаврилова и других членов Государственной Думы РФ проводили в самолет в Тбилисском аэропорту. 

При выходе из отеля граждане бросали в сторону депутатов бутылки из-под воды. 

Отметим, что депутат российской Думы Сергей Гаврилов стал председательствовать на заседании, усевшись в кресло спикера, что вызвало недовольство среди общественности. 

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