Российские депутаты покинули Грузию

Присутствующая на прошедшей в грузинском парламенте XXVI Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российская делегация покинула Грузию.

Как сообщает грузинское бюро Report, президента МАП, российского депутата Сергея Гаврилова и других членов Государственной Думы РФ проводили в самолет в Тбилисском аэропорту.

При выходе из отеля граждане бросали в сторону депутатов бутылки из-под воды.

Отметим, что депутат российской Думы Сергей Гаврилов стал председательствовать на заседании, усевшись в кресло спикера, что вызвало недовольство среди общественности.