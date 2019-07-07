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Российские авиакомпании совершили последние рейсы из Тбилиси

Российские авиакомпании совершили последние рейсы из Тбилиси

Самолеты российских авиакомпаний "Уральские авиалинии" и S7 последними вылетели из аэропорта Тбилиси в направлении России перед вступлением в действие 8 июля запрета на прямое авиасообщение между странами, заявили РИА Новости в аэропорту.

Прямые рейсы между странами выполняли шесть российских и две грузинские авиакомпании.В аэропорту Тбилиси заявили, что "Уральские авиалинии" вылетели в Краснодар , а самолет S7 направился в Москву.

Что касается курортного города Батуми, то из местного аэропорта в Екатеринбург в полночь еще вылетит лайнер авиакомпании "Победа".

Согласно таблице расписания рейсов, последний авиарейс из Москвы в Тбилиси совершит "Аэрофлот".

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