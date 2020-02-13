​Российская оружейная компания подаст в суд на армянский телеканал

Компания ООО "Промтехнология" (производитель винтовок под брендом ORSIS) будет оспаривать в судебном порядке заявление, сделанное в эфире Общественного телевидения Армении о поставке для министерства обороны страны охотничьих прицелов вместо боевых по завышенным ценам, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В сюжете Общественного телевидения страны, вышедшем в эфир 10 февраля, сообщалось, что в Специальной следственной службе республики расследуется дело, согласно которому министерству обороны Армении были проданы охотничьи прицелы вместо боевых. Накануне Генштаб ВС Армении опроверг эту информацию. В частности, в комментарии говорилось, что "создается впечатление, что некто пытается бросить тень" на отношения России и Армении.

"Компания не предлагала изделия, которыми спекулирует ряд армянских СМИ, в том числе некоторые телеканалы. Компания не может раскрыть информацию об изделиях в силу подписанных соглашений о конфиденциальности и уважения к гостайне Армении. Вопросы с подобными спекуляциями со стороны ряда армянских СМИ будут решаться в судебном порядке с привлечением всех возможных ресурсов для антикоррупционного расследования деятельности подобных СМИ", - сообщили в российской компании.

В компании назвали данные телеканала "безосновательной спекуляцией".

"Компания не раз проводила успешные испытания продукции, которые предлагала. Назначение изделий определяется испытаниями, проведенными профессионалами, а не анонимными попытками спекуляций и ссылками на мнение экспертов, чьи знания вызывают вопросы", - подчеркнули в ORSIS.

Производитель винтовок и поставщик прицелов считает, что подобные действия являются попытками давления на следствие и смещения акцентов по заведенным уголовным делам.