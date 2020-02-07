Российская делегация прибудет в Турцию для обсуждения Идлиба

Турция 8 февраля ожидает визит российской делегации для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Завтра в Турцию из России приедет делегация, которую возглавят представители министерства иностранных дел. Мы проведем переговоры, и если будет такая необходимость, то после них могут пройти переговоры на уровне лидеров наших стран", - сказал он.

Напомним, что накануне в Баку турецкий министр заявил, что российская делегация намерена посетить Турцию для обсуждения ситуации в зоне деэскалации в сирийском Идлибе, в том числе "провокационных действий сторонников режима Башара Асада".

Он также отмечал, что приоритетом на нынешнем этапе выступает прекращение наступления войск Б.Асада на северо-западе Сирии.