Россияне на первом месте среди посетителей Грузии

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Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Грузию в сентябре текущего года посетили 157 318 россиян, что на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год, Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в статистических данных, опубликованных на сайте МВД Грузии.

Таким образом, граждане России оказались на первом месте по количеству визитеров, посетивших Грузию в этом месяце. На втором месте расположились граждане Азербайджана — более 151 тыс. человек, что на 15,6% больше с прошлогодними показателями. Тройку лидеров замыкают граждане Армении. В этом месяце Грузию посетили более 146 тыс. граждан Армении, что на 11,8% больше по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год.

С начала года Грузию посетили более 1,1 млн россиян. С этими данными Россия оказалась на третьем месте по количеству визитеров с января по сентябрь. Первые два места делят между собой Азербайджан и Армения. С января по сентября более 1,2 млн граждан каждой из этих стран посетили Грузию.