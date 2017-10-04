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    Россияне на первом месте среди посетителей Грузии

    В тройке лидеров по посещению Грузии в сентябре - граждане России, Азербайджана и Армении
    © Sputnik / Alexander Imedashvili

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Грузию в сентябре текущего года посетили 157 318 россиян, что на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год, Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в статистических данных, опубликованных на сайте МВД Грузии.

    Таким образом, граждане России оказались на первом месте по количеству визитеров, посетивших Грузию в этом месяце. На втором месте расположились граждане Азербайджана — более 151 тыс. человек, что на 15,6% больше с прошлогодними показателями. Тройку лидеров замыкают граждане Армении. В этом месяце Грузию посетили более 146 тыс. граждан Армении, что на 11,8% больше по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год.

    С начала года Грузию посетили более 1,1 млн россиян. С этими данными Россия оказалась на третьем месте по количеству визитеров с января по сентябрь. Первые два места делят между собой Азербайджан и Армения. С января по сентября более 1,2 млн граждан каждой из этих стран посетили Грузию.

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