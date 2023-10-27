Россия заявила Финляндии о прекращении соглашения о приграничном сотрудничестве

Посол Финляндии Антти Хелантеря 25 октября был вызван в МИД РФ, ему заявлено о прекращении действия соглашения о приграничном сотрудничестве.

Посол Финляндии Антти Хелантеря 25 октября был вызван в МИД РФ, ему заявлено о прекращении действия соглашения о приграничном сотрудничестве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в российском дипведомстве.

"Главе дипмиссии было заявлено, что в числе ответных мер на конфронтационные действия Финляндии в отношении России, включая разрыв торгово-экономических и межрегиональных связей, прямых контактов между гражданами, а также дискриминацию россиян по признаку национального происхождения в вопросах выдачи въездных виз, российской стороной принято решение о прекращении действия Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между Российской Федерацией и Финляндской Республикой, подписанного в г. Хельсинки 13 апреля 2012 года", - говорится в заявлении.

Уточняется, что послу была "вручена дипломатическая нота, в которой отмечается, что в соответствии со статьей 14 этого соглашения оно прекратит свое действие через 90 дней, то есть 24 января 2024 года".