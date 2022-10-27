Россия завершит реконструкцию пунктов пропуска на границе с Азербайджаном до 2026 года

Реконструкцию пунктов пропуска на границе России с Азербайджаном планируется завершить до 2026 года.

Реконструкцию пунктов пропуска на границе России с Азербайджаном планируется завершить до 2026 года.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил директор департамента государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через госграницу Минтранса РФ Михаил Кокоев.

"До конца текущего года мы завершим первый этап реконструкции пункта пропуска "Яраг-Казмаляр". И тогда, исходя из того, что у нас будет 10 полос движения, сможем пропускать до 1000 машин. Кроме того, в ноябре текущего года будут заключены контракты на проектирование строительства пунктов пропуска "Тагиркент-Казмаляр" и "Ново-Филя". Планируем до конца 2025 года завершить и их реконструкцию", - сообщил Кокоев.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство экономического развития РФ, по словам Кокоева, также принято решение ввести в 2023 году две дополнительные полосы движения для грузового транспорта на пункте "Тагиркент-Казмаляр".

Ведомство отмечает, что в рамках рабочей поездки в Дагестан министр экономического развития России Максим Решетников и глава республики Сергей Меликов осмотрели многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Яраг-Казмаляр", который находится на реконструкции.

Проводимые работы позволят увеличить пропускную способность пункта почти в три раза по количеству транспорта и туристов. В частности, грузооборот при этом вырастет до 2,3-2,9 млн тонн в год с потенциальной возможностью роста до 3,5-4 млн тонн. Вместе с тем здесь планируется создать комфортные условия для пересечения границы.

До конца 2027 года в России запланирована модернизация целого ряда погранпереходов, в том числе морских и железнодорожных.

МАПП "Яраг-Казмаляр" находится на реконструкции с июля 2020 года без приостановки работы. Целью реконструкции пункта пропуска является увеличение его пропускной способности, сокращение сроков проведения контрольных процедур, обеспечение комфортных условий для граждан, пересекающих границу.