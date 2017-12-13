Россия защитит Сирию от террористов с моря

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Группировка кораблей ВМФ России останется в Средиземном море возле берегов Сирии для противодействия в случае попыток провокаций со стороны боевиков «Исламского государства» (ИГ). Об этом заявил представитель парламентской группы России по Сирии депутат Госдумы Дмитрий Белик, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

«Нельзя исключать провокационных попыток боевиков ИГ высадки десанта, и российский флот в данном случае является мощным фактором сдерживания. Поэтому корабли останутся в Средиземном море в составе постоянного оперативного соединения», — рассказал Белик.

По его словам, международная коалиция проводила разведку в интересах боевиков, маскировала их термином «оппозиция» и пыталась противодействовать авиации России атаковать террористов.

"Наши военные корабли — это линия антитеррористической обороны с моря", — заявил Белик.

Ранее сообщалось, что бомбардировщики Ту-22М3, наносившие удары по боевикам в Сирии, вернулись в Мурманскую область.