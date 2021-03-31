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Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от COVID-19 для животных

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от COVID-19 для животных "В клинических испытаниях были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные"
В регионе
31 марта 2021 г. 09:51

Россия зарегистрировала первую и единственную в мире вакцину против COVID-19 для животных "Карнивак-Ков". Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

Препарат разработало подведомственное службе федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ").

"В клинических испытаниях "Карнивак-Ков", стартовавших в октябре прошлого года, были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100 процентов случаев были выработаны антитела к коронавирусу", — рассказал замглавы ведомства.

"Уже в апреле может быть запущено массовое производство вакцины на базе крупнейшей в стране платформы по производству препаратов для животных Федерального центра охраны здоровья животных", — добавил он.

"При этом стоит отметить, что научного доказательства передачи новой коронавирусной инфекции от животных людям нет, об этом не раз сообщала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)", — сказал Савенков.

Кроме того, подчеркнул он, животные могут заражаться и некоторыми другими видами из семейства коронавирусов, отличными от COVID-19.

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