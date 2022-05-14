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Россия запустила по Украине более 2 тыс. ракет

Россия запустила по Украине более 2 тыс. ракет С начала широкомасштабного вторжения Россия запустила по Украине минимум 2 100 ракет.
В регионе
14 мая 2022 г. 18:22
Россия запустила по Украине более 2 тыс. ракет

С начала широкомасштабного вторжения Россия запустила по Украине минимум 2 100 ракет.

Как передает Report, об этом заявил представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН.

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн" только с территории Беларуси с начала войны было запущено не менее 633 боеголовок.

Напомним, ранее сообщалось, что сейчас российские корабли продолжают находиться в полной боевой готовности в Черном море. Суммарно на их борту есть не менее 30 крылатых ракет.

Отметим, что Россия вывела из Севастополя все свои подлодки в Черное море. По словам эксперта, максимальное число ракет, которое может находиться в Черном море на кораблях и подводных лодках РФ, - от 40 до 50.

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