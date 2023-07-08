Россия запросила заседание Совбеза ООН по "Северным потокам"

Постпредство России при ООН запросило открытое заседание Совбеза организации по вопросу подрыва "Северных потоков". Оно запланировано на 11 июля.

Постпредство России при ООН запросило открытое заседание Совбеза организации по вопросу подрыва "Северных потоков". Оно запланировано на 11 июля.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Будем наносить еще один удар по линии западников о том, что расследованию этого преступления уделяется достаточно внимания в Дании, Германии и Швеции и международные усилия для поиска виновных не требуется", - написал он в соцсетях.

Россия потребовала от британского председательства пригласить на заседание представителей Дании, Германии и Швеции.

Взрывы на "Северных потоках" произошли в сентябре 2022 года. Россия в рамках Совета Безопасности ООН призывала к совместному расследованию взрывов на "Северных потоках".