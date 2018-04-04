Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по инциденту в Солсбери

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по инциденту в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

"Мы по указанию нашего правительства просим вас созвать завтра в три часа открытое заседания Совета безопасности по письму премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанному с инцидентом в Солсбери", - обратился Небензя к председателю СБ ООН на заседании в среду.