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Россия запретила вывоз зерновых культур и сахара

Россия запретила вывоз зерновых культур и сахара Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции решила запретит вывозить из России зерновые культуры в страны Евразийского экономического
В регионе
11 марта 2022 г. 06:32
Россия запретила вывоз зерновых культур и сахара

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции решила запретит вывозить из России зерновые культуры в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Так, подкомиссия также одобрила решение о временном запрете на экспорт из РФ в третьи страны белого сахара и тростникового сахара-сырца.

Запрет, введенный в отношении зерна, наложен до 31 августа 2022 года. Он распространяется на пшеницу, рожь, маслину, ячмень, кукурузу. При этом будет сделано исключение для поставок по лицензиям на экспорт, выданных Минпромторгом.

Такой же срок действия ограничительной меры объявлен для сахара. Экспорт данного продукта запретят с оговоркой о том, что поставки в государства ЕАЭС будут возможны на основании разрешений, выдаваемых Минсельхозом, рассказали в МЭР.

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