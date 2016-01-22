​Россия запретила ввоз ряда продуктов из Армении

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Россельхознадзор с 20-го января ввел временные ограничения на поставки в Россию из Армении ряда сельскохозяйственной продукции, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Ограничения введены в связи с нестабильной эпизоотической обстановкой по ящуру и высоким риском заноса этого заболевания на территорию России.

В частности, запрет введен на ввоз в Россию и транзит восприимчивых к ящуру животных, в том числе, свиней, быков, буйволов, овец и горных козлов, мясо и генетический материал, полученные от этих животных, восприимчивых к ящуру. Запрещены также поставки молока и молочной продукции, не подвергнутых тепловой обработке, шерсти, щетины, шкур и кожи, не обработанных по технологии, гарантирующей разрушение вируса ящура.