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Россия запретила въезд семи гражданам Британии

Россия запретила въезд семи гражданам Британии Москва в ответ на объявленные в августе Лондоном санкции против семи российских граждан запрещает въезд в РФ аналогичному числу представителей Великобритании, вовлеченных в антироссийскую деятельность.
В регионе
18 декабря 2021 г. 04:56
Россия запретила въезд семи гражданам Британии

Москва в ответ на объявленные в августе Лондоном санкции против семи российских граждан запрещает въезд в РФ аналогичному числу представителей Великобритании, вовлеченных в антироссийскую деятельность.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"В ответ на недружественные действия Лондона и на основе принципа взаимности принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации", - указала дипломат.

В комментарии подчеркивается, что РФ считает ничем не обоснованный антироссийский выпад Лондона "практическим подтверждением намерения правительства Великобритании продолжать следовать деструктивному курсу в двусторонних делах". "Вынуждены констатировать, что последовательное раскручивание британскими властями санкционного маховика сводит на нет предпринимаемые российской стороной на различных уровнях попытки вернуть межгосударственные отношения в конструктивное русло", - отмечается в документе.

"Вновь призываем руководство Великобритании отказаться от конфронтационной линии в отношении нашей страны. Любые недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа", - добавила Захарова.

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