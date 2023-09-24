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Россия заняла первое место по турпотоку в Стамбул

Россия заняла первое место по турпотоку в Стамбул Россия заняла первое место по числу иностранных туристов, посетивших Стамбул в августе 2023 года.
В регионе
24 сентября 2023 г. 11:37

Россия заняла первое место по числу иностранных туристов, посетивших Стамбул в августе 2023 года.

Как передает Report, об этом сообщило Министерства культуры и туризма Турции,

"В августе Стамбул принял 1 747 611 иностранных посетителей, что на 4,9% больше, чем в том же месяце предыдущего года. Наибольшее число иностранных посетителей Стамбула в августе пришлось на Российскую Федерацию - 179 017 человек, за ней следуют Германия - 127 486 человек, Иран - 101 459 человек, США - 81 257 человек", - отмечается в отчете.

Всего за первые восемь месяцев 2023 года Стамбул принял свыше 11,5 млн туристов из-за рубежа. Таким образом, число иностранцев, посетивших этот мегаполис, увеличилось на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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