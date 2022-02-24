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Россия закрыла воздушное пространство на границе с Украиной и Беларусью

Россия закрыла воздушное пространство на границе с Украиной и Беларусью Россия с четверга закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов на западной границе с Украиной и Беларусью.
В регионе
24 февраля 2022 г. 08:07
Россия закрыла воздушное пространство на границе с Украиной и Беларусью

Россия с четверга закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов на западной границе с Украиной и Беларусью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в изданном российскими авиавластями NOTAM.

Такое решение принято в связи с высокой угрозой безопасности полетов для гражданских самолетов.

"Установлен временный режим использования воздушного пространства в связи с высокой угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов, обусловленной применением вооружения и военной техники", - говорится в NOTAM. В сообщении отмечается, что закрытие воздушного пространства идет по западной границе с Украиной и Беларусью на всех высотах. Запрет не распространяется на воздушные суда государственной авиации.

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