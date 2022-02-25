Россия закрыла воздушное пространство для британских самолетов

Россия закрыла воздушное пространство для самолетов Великобритании.
Как передает Report, об этом сообщила Росавиация.
"25 февраля 2022 года с 11:00 по московскому времени введено ограничение на использование воздушного пространства Российской Федерации для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании, в пункты на территории РФ, включая транзитные полеты через воздушное пространство Россия", - сказано в сообщении.
Росавиация отмечает, что данная мера принята в соответствии с положениями Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Россией и Великобританией в качестве ответных шагов на недружественные решения авиационных властей Великобритании в отношении ограничения на выполнение регулярных полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или эксплуатирующихся лицом, связанным с Россией или зарегистрированных в РФ.
"Вчера в соответствии с нормами международного права с целью обсуждения вопроса выполнения полетов между двумя странами в адрес авиационных властей Великобритании было направлено предложение провести консультации. Сегодня утром от коллег из Великобритании получен отрицательный ответ. Это является основанием для принятия Российской стороной зеркальных мер в соответствии с положениями Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Россией и Великобританией с целью соблюдения принципа паритета и равных прав для авиакомпаний", - говорится в сообщении.