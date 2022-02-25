Россия закрыла воздушное пространство для британских самолетов

Россия закрыла воздушное пространство для самолетов Великобритании.

Россия закрыла воздушное пространство для самолетов Великобритании.

Как передает Report, об этом сообщила Росавиация.

"25 февраля 2022 года с 11:00 по московскому времени введено ограничение на использование воздушного пространства Российской Федерации для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании, в пункты на территории РФ, включая транзитные полеты через воздушное пространство Россия", - сказано в сообщении.

Росавиация отмечает, что данная мера принята в соответствии с положениями Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Россией и Великобританией в качестве ответных шагов на недружественные решения авиационных властей Великобритании в отношении ограничения на выполнение регулярных полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или эксплуатирующихся лицом, связанным с Россией или зарегистрированных в РФ.

"Вчера в соответствии с нормами международного права с целью обсуждения вопроса выполнения полетов между двумя странами в адрес авиационных властей Великобритании было направлено предложение провести консультации. Сегодня утром от коллег из Великобритании получен отрицательный ответ. Это является основанием для принятия Российской стороной зеркальных мер в соответствии с положениями Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Россией и Великобританией с целью соблюдения принципа паритета и равных прав для авиакомпаний", - говорится в сообщении.