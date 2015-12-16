 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Россия задержала 8 турецких кораблей, а Анкара - 27 российских кораблей

    После переписки между сторонами представители России выразили желание встретиться с представителями Турции

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ За последние несколько дней в черноморском порту Россия задержала 8 турецких кораблей.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ. 

    Согласно данным, после случившегося Турция задержала 27 российских кораблей. Сначала русские задержали 5 кораблей, турецкая сторона ждала их освобождения, однако после того, как Россия задержала еще 3 корабля, Турция была вынуждена поступить также. 

    По информации, после переписки между сторонами представители России выразили желание встретиться с представителями Турции. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi