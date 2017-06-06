Россия заблокировала взнос в ПАСЕ в размере почти 11 млн евро

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Россия заблокировала в текущем году на треть свой взнос в Совет Европы, предназначенный для финансирования его Парламентской ассамблеи (ПАСЕ), данная сумма составляет около 11 млн евро.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Взнос в СЕ обычно неделим и представляет собой общий взнос в ПАСЕ, Комитет министров, Конгресс местных и региональных властей, а также Европейский суд по правам человека; сумма составляет около 40 млн евро.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и ситуации вокруг Крыма. Россия лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях по наблюдению за выборами на пространстве СЕ.