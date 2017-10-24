Россия заблокировала проект резолюции Совбеза ООН по миссии ОЗХО в Сирии

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН подготовленную США резолюцию о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Документ получил 11 голосов в поддержку. Россия и Боливия проголосовали против. Еще один постоянный член Совета - Китай - воздержался.

Мандат Совместного механизма расследования истекает 17 ноября. К 26 октября эксперты должны представить Совбезу доклад о расследовании инцидента с применением химических веществ в Хан-Шейхуне 4 апреля. Однако американский постпред Никки Хейли заявила, что США намерены добиваться продления мандата еще до обнародования доклада.

Россия же заявляла, что примет решение о продлении мандата миссии после того, как доклад будет представлен. Она предлагала перенести голосования по этой резолюции на 7 ноября, но восемь членов Совбеза, в том числе США, проголосовали против.