Россия за восемь месяцев этого года поставила за рубеж оружия на 7 млрд. долларов

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Россия за восемь месяцев этого года поставила за рубеж военную продукцию стоимостью более 7 млрд. долларов США, Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Чемезов напомнил, что портфель заказов "Рособоронэкспорта" (входит в Ростех) превышает $46 млрд.

В 2015 году Россия продала оружия на $14,5 млрд. В начале июля президент России Владимир Путин сообщал, что с начала года Россия экспортировала вооружения на 4,6 млрд.



