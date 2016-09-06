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    Россия за восемь месяцев этого года поставила за рубеж оружия на 7 млрд. долларов

    В 2015 году Россия продала оружия на $14,5 млрд

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Россия за восемь месяцев этого года поставила за рубеж военную продукцию стоимостью более 7 млрд. долларов США, Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил  журналистам глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

    Чемезов напомнил, что портфель заказов "Рособоронэкспорта" (входит в Ростех) превышает $46 млрд.

    В 2015 году Россия продала оружия на $14,5 млрд. В начале июля президент России Владимир Путин сообщал, что с начала года Россия экспортировала вооружения на 4,6 млрд.


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