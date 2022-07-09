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Генштаб Украины: Россия за сутки потеряла 300 военных

Генштаб Украины: Россия за сутки потеряла 300 военных За минувшие сутки Россия потеряла 300 военных в войне с Украиной.
В регионе
9 июля 2022 г. 12:45
Генштаб Украины: Россия за сутки потеряла 300 военных

За минувшие сутки Россия потеряла 300 военных в войне с Украиной.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, по сообщению Генштаба Украины всего с начала войны уничтожено около 37200 российских военнослужащих.

"Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.07 ориентировочно составили: личного состава - около 37200 (+300) человек ликвидировано, танков - 1638 (+1), боевых бронированных машин - 3815 (+4), артиллерийских систем - 832 (+4), РСЗО - 247 (+0), средства ПВО - 108 (+1), самолетов - 217 (+0), вертолетов - 187 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня - 674 (+5), крылатые ракеты - 155 (+0), корабли / катера - 15 (+0), автомобильной техники и автоцистерн - 2687 (+2), специальная техника - 66 (+0)", -отмечается в сообщении.

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Версия на английском языке Ukrainian General Staff reveals Russia's losses
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı Rusiyanın itkilərini açıqlayıb

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