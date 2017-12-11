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    Россия выводит войска из Сирии

    Владимир Путин отдал соответствующий приказ

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин, прибывший утром на российскую базу в сирийском Хмеймиме, отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации", - заявил Путин, выступая перед военнослужащими.

    Он также отметил, что в Сирии продолжает работать российский центр по примирению враждующих сторон.

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