Россия выводит войска из Сирии

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин, прибывший утром на российскую базу в сирийском Хмеймиме, отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации", - заявил Путин, выступая перед военнослужащими.

Он также отметил, что в Сирии продолжает работать российский центр по примирению враждующих сторон.