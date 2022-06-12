О нас

Россия вывела в Черное море еще два больших десантных корабля

Россия вывела в Черное море еще два больших десантных корабля Россия увеличила свой флот в Черном море возле украинских берегов.
В регионе
12 июня 2022 г. 06:39
Россия вывела в Черное море еще два больших десантных корабля

Россия увеличила свой флот в Черном море возле украинских берегов.

Как передает Report, об этом сообщает оперативное командование "Юг" на своей странице в Facebook.

"Корабельная группировка вражеского флота в Черном море увеличилась на два больших десантных корабля. Следовательно, сохраняется угроза от 40 крылатых ракет и готовности к действиям четырех ВДК", - говорится в заявлении.

Тем самым, российский флот в Черном море готовится наносить удары по военной помощи, которая поступает в Украину.

Ранее, президент Владимир Зеленский отмечал, что за 108 дней РФ выпустила по территории Украины только крылатых ракет 2 595.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

С начала операции Pençe-Kilit в Ираке нейтрализованы 220 террористов
С начала операции Pençe-Kilit в Ираке нейтрализованы 220 террористов
12 июня 2022 г. 05:44
Зеленский: Статус кандидата усилит не только Украину, но и весь ЕС
Зеленский: Статус кандидата усилит не только Украину, но и весь ЕС
12 июня 2022 г. 04:47
Россия вышла из Всемирной туристской организации
Россия вышла из Всемирной туристской организации
12 июня 2022 г. 04:22
Reuters: Экономика России откатится на 15 лет из-за санкций
Reuters: Экономика России откатится на 15 лет из-за санкций
12 июня 2022 г. 02:46
В Украину прибыла комиссия ООН по расследованию военных преступлений
В Украину прибыла комиссия ООН по расследованию военных преступлений
11 июня 2022 г. 23:49
На севере Ирака погиб турецкий военнослужащий, еще трое ранены
На севере Ирака погиб турецкий военнослужащий, еще трое ранены
11 июня 2022 г. 23:02
Зеленский одобрил переброску теробороны в зону боевых действий
Зеленский одобрил переброску теробороны в зону боевых действий
11 июня 2022 г. 21:49
Путин подписал законы о неисполнении в РФ решений Европейского суда по правам человека
Путин подписал законы о неисполнении в РФ решений Европейского суда по правам человека
11 июня 2022 г. 20:33
Россия отменила соглашение о пенсионных гарантиях для населения СНГ
Россия отменила соглашение о пенсионных гарантиях для населения СНГ
11 июня 2022 г. 19:57
ГУР Украины: У РФ есть план на 120 дней войны, но его приходится корректировать
ГУР Украины: У РФ есть план на 120 дней войны, но его приходится корректировать
11 июня 2022 г. 19:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi