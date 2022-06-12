Россия вывела в Черное море еще два больших десантных корабля

Россия увеличила свой флот в Черном море возле украинских берегов.

Россия увеличила свой флот в Черном море возле украинских берегов.

Как передает Report, об этом сообщает оперативное командование "Юг" на своей странице в Facebook.

"Корабельная группировка вражеского флота в Черном море увеличилась на два больших десантных корабля. Следовательно, сохраняется угроза от 40 крылатых ракет и готовности к действиям четырех ВДК", - говорится в заявлении.

Тем самым, российский флот в Черном море готовится наносить удары по военной помощи, которая поступает в Украину.

Ранее, президент Владимир Зеленский отмечал, что за 108 дней РФ выпустила по территории Украины только крылатых ракет 2 595.