Россия высылает временную поверенную в делах Литвы

Россия в качестве ответной меры высылает временную поверенную в делах Литвы.

Россия в качестве ответной меры высылает временную поверенную в делах Литвы.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"РФ оставляет за собой право на дополнительные меры в связи с недружественными шагами Литвы", - отметили в ведомстве.

Также сообщается, что российская сторона "в связи с враждебной линией Литвы в гуманитарных связях" замораживает деятельность культурного центра литовской дипмиссии в Москве.

Ранее МИД Литвы заявил о том, что вышлет временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя.