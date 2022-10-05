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Россия высылает временную поверенную в делах Литвы

Россия высылает временную поверенную в делах Литвы Россия в качестве ответной меры высылает временную поверенную в делах Литвы.
В регионе
5 октября 2022 г. 17:37
Россия высылает временную поверенную в делах Литвы

Россия в качестве ответной меры высылает временную поверенную в делах Литвы.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"РФ оставляет за собой право на дополнительные меры в связи с недружественными шагами Литвы", - отметили в ведомстве.

Также сообщается, что российская сторона "в связи с враждебной линией Литвы в гуманитарных связях" замораживает деятельность культурного центра литовской дипмиссии в Москве.

Ранее МИД Литвы заявил о том, что вышлет временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя.

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Версия на английском языке Russia expels Lithuanian Chargé d'Affaires

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