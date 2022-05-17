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Россия высылает двух сотрудников посольства Финляндии в Москве

Россия высылает двух сотрудников посольства Финляндии в Москве Рoccия объявила персонами нон-грата двух сотрудников посольства Финляндии в Москве.
В регионе
17 мая 2022 г. 13:55
Россия высылает двух сотрудников посольства Финляндии в Москве

Рoccия объявила персонами нон-грата двух сотрудников посольства Финляндии в Москве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство заявило протест послу Финляндии в связи с выдворением двух сотрудников посольства РФ в Хельсинки, а также поставками оружия.

"Посол был уведомлен о том, что в качестве реакции на эти действия финских властей российской стороной принято решение о неприемлемости дальнейшего пребывания в Российской Федерации двух сотрудников персонала посольства Финляндии в Москве", - добавили в министерстве.

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Версия на английском языке Russia to expel two Finnish diplomats in tit-for-tat move
Версия на азербайджанском языке Rusiya Finlandiya səfirliyinin iki diplomatını arzuolunmaz şəxs elan edib

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