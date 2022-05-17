Россия высылает двух сотрудников посольства Финляндии в Москве

Рoccия объявила персонами нон-грата двух сотрудников посольства Финляндии в Москве.

Рoccия объявила персонами нон-грата двух сотрудников посольства Финляндии в Москве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство заявило протест послу Финляндии в связи с выдворением двух сотрудников посольства РФ в Хельсинки, а также поставками оружия.

"Посол был уведомлен о том, что в качестве реакции на эти действия финских властей российской стороной принято решение о неприемлемости дальнейшего пребывания в Российской Федерации двух сотрудников персонала посольства Финляндии в Москве", - добавили в министерстве.