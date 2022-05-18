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Россия высылает дипломатов из пяти стран

Россия высылает дипломатов из пяти стран Посол Италии в России Джорджо Стараче вызван в среду в российский МИД для объявления ответных мер на высылку российских дипломатов.
В регионе
18 мая 2022 г. 14:38
Россия высылает дипломатов из пяти стран

Посол Италии в России Джорджо Стараче вызван в среду в российский МИД для объявления ответных мер на высылку российских дипломатов.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в дипведомстве.

"Посол Италии вызван в среду в МИД РФ для объявления ответных мер на высылку российских дипломатов",- рассказали в министерстве.

В начале апреля глава МИД Италии Ди Майо заявил о высылке 30 российских дипломатов. По данным СМИ, глава МИД увязал это решение с вопросами "национальной безопасности".

14.27

Москва высылает 34 сотрудника французских дипмиссий в качестве ответной меры.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в МИД РФ.

Сотрудники посольства Франции должны покинуть территорию России в течение двух недель.

14.20

Посол Швеции Малена Мард в Москве прибыла в российское министерство иностранных дел в 13 часов на машине Volvo.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, к зданию МИД ее автомобиль приехал следом за машиной посла Испании.

12.54

Посол Франции в России Пьер Леви вызван в МИД РФ в среду в связи с объявлением ответных мер на высылку из страны российских дипломатов.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел РФ.

"Посол Франции вызван в МИД РФ в связи с объявлением ответных мер на высылку из страны российских дипломатов", - рассказали в министерстве.

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Версия на английском языке Moscow summons French envoy over expulsion of Russian diplomats

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