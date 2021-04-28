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Россия высылает дипломатов Эстонии, Латвии и Литвы

Россия высылает дипломатов Эстонии, Латвии и Литвы Также Россия в качестве ответной меры объявляет персонами нон грата трех сотрудников посольства Словакии
В регионе
28 апреля 2021 г. 13:40
Россия высылает дипломатов Эстонии, Латвии и Литвы

Россия в качестве ответной меры высылает дипломатов Эстонии, Латвии и Литвы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МИД РФ.

Послам этих республик заявлен "решительный протест в связи с провокационными высылками российских дипломатов".

Два сотрудника посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии должны покинуть РФ в семидневный срок.

Также, Россия в качестве ответной меры объявляет персонами нон грата трех сотрудников посольства Словакии, они должны покинуть страны до 5 мая. Послу Словакии заявлено, что высылка российских дипломатов наносит ущерб двусторонним отношениям.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya 3 Baltikyanı ölkənin və Slovakiyanın diplomatlarını qovur
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