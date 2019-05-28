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Россия выступила за полный вывод иностранных войск из Афганистана

Россия выступила за полный вывод иностранных войск из Афганистана

Россия выступает за полный вывод иностранных войск из Афганистана. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом  заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Россия убеждена, что конфликт в Афганистане не имеет военного решения. Единственный возможный путь урегулирования - достижение мира политико-дипломатическими средствами. Выступаем за полный вывод иностранных войск из страны. Призываем все афганские стороны к скорейшему началу переговоров с участием широкого спектра общественно-политических сил", - сказал С. Лавров на заседании по случаю 100-летия установления дипотношений России и Афганистана.
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