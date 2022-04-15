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Россия выслала 18 дипломатов Евросоюза

Россия выслала 18 дипломатов Евросоюза Россия объявила персонами нон грата 18 сотрудников представительства Евросоюза в Москве.
В регионе
15 апреля 2022 г. 21:26
Россия выслала 18 дипломатов Евросоюза

Россия объявила персонами нон грата 18 сотрудников представительства Евросоюза в Москве.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Согласно заявлению, данный шаг предпринят в ответ на высылку сотрудников из постпредства России при Евросоюзе.

"В качестве ответной меры на недружественные действия Евросоюза 18 сотрудников представительства ЕС в России объявлены персонами нон грата и должны будут покинуть территорию Российской Федерации в ближайшее время", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД добавили, что Россия выразила протест послу ЕС в Москве Маркусу Эдереру в связи с необоснованной высылкой 19 сотрудников постоянного представительства РФ при Европейском Союзе.

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