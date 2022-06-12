Россия вышла из Всемирной туристской организации

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выходе России из Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выходе России из Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В соответствии со статьей 36 федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выходе Российской Федерации из Всемирной туристской организации", - говорится в распоряжении.

Ранее, генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили призвал страны поддержать приостановку членства России из-за войны в Украине. По его словам, она противоречит "фундаментальным принципам" организации.