Россия вышла из Совета Европы

Решение о выходе России из Совета Европы принято, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вручил соответствующее письмо генеральному секретарю организации.

Решение о выходе России из Совета Европы принято, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вручил соответствующее письмо генеральному секретарю организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой.

"Решение о выходе из Совета Европы принято. Соответствующее письмо министра иностранных дел Сергея Лаврова вручено генеральному секретарю организации", - написал Толстой в своем телеграм-канале.

Он также подчеркнул, что "Россия выходит из Совета Европы по собственной воле, это взвешенное и обдуманное решение".