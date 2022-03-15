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Россия вышла из Совета Европы

Россия вышла из Совета Европы Решение о выходе России из Совета Европы принято, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вручил соответствующее письмо генеральному секретарю организации.
В регионе
15 марта 2022 г. 20:16
Россия вышла из Совета Европы

Решение о выходе России из Совета Европы принято, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вручил соответствующее письмо генеральному секретарю организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой.

"Решение о выходе из Совета Европы принято. Соответствующее письмо министра иностранных дел Сергея Лаврова вручено генеральному секретарю организации", - написал Толстой в своем телеграм-канале.

Он также подчеркнул, что "Россия выходит из Совета Европы по собственной воле, это взвешенное и обдуманное решение".

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