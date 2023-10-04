Россия выразила протест посольству Японии в Москве из-за военной активности

Москва выразила протест посольству Японии в России, указав на недопустимость военной активности Токио и стран НАТО у своих дальневосточных рубежей.

Москва выразила протест посольству Японии в России, указав на недопустимость военной активности Токио и стран НАТО у своих дальневосточных рубежей.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"2 октября посольству Японии был заявлен решительный протест в связи с проведением в период с 14 по 23 сентября масштабных японо-американских военных учений на острове Хоккайдо в непосредственной близости от границ РФ, а также [в связи с] планами реализации аналогичных маневров в конце октября - декабре текущего года", - отметила она.