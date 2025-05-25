В результате российских ударов по Украине также пострадал азербайджанский активист

Россия нанесла массированный авиаудар по территории Украины, применив беспилотники и большое количество ракет.

В результате российской воздушной атаки на Украину с использованием дронов и ракет также пострадал азербайджанский активист Шамхал Гулиев, активно участвовавший в гуманитарных акциях в ходе войны.

Как сообщает восточноевропейского бюро Report, он получил ранения в результате падения дрона вблизи своего дома в Шевченковском районе.

Отмечается, что большинство пострадавших находятся в центральных районах Киева - Голосеевском и Шевченковском.

По последним данным, в результате атак погибло более 10 человек, более 30 местных жителей получили ранения.

12:22

Россия нанесла массированный авиаудар по территории Украины, применив беспилотники и большое количество ракет.

Как сообщает Report со ссылкой на Воздушные силы Украины, в ходе атаки были использованы 9 баллистических ракет типа "Искандер-М-КН-23", 55 крылатых ракет Kh-101 и "Калибр", одна ракета X-22, выпущенная с Ту-22М3 над Чёрным морем, а также 4 управляемые ракеты Kh-59/69, запущенные с тактических самолётов с севера.

Отмечается, что значительная часть ракет и беспилотников была уничтожена силами ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара пострадали 30 городов и посёлков, включая столицу — Киев.

По последним данным, в результате атак погибли более 10 человек, ещё свыше 30 получили ранения.