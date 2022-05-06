Россия выпустила по Украине более 2 тысяч ракет

С начала полномасштабного вторжения российские войска выпустили по Украине 2 014 ракет. Боевые самолеты РФ 2 682 раза залетали на украинскую территорию

С начала полномасштабного вторжения российские войска выпустили по Украине 2 014 ракет. Боевые самолеты РФ 2 682 раза залетали на украинскую территорию

Как передает Report, об этом заявил в своем выступлении президент страны Владимир Зеленский.

Глава государства рассказал, что в день обращения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона к Верховной раде 3 мая российская армия нанесла по Украине 15 ракетных ударов.

"Всего за время этой войны российская армия использовала против Украины уже 2 014 ракет, зафиксировано 2 682 появления российских боевых самолетов в нашем небе. Каждый из таких прилетов - это гибель наших людей, это разрушение нашей инфраструктуры", - отметил президент.