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Россия выпустила по Украине более 2 тысяч ракет

Россия выпустила по Украине более 2 тысяч ракет С начала полномасштабного вторжения российские войска выпустили по Украине 2 014 ракет. Боевые самолеты РФ 2 682 раза залетали на украинскую территорию
В регионе
6 мая 2022 г. 02:01
Россия выпустила по Украине более 2 тысяч ракет

С начала полномасштабного вторжения российские войска выпустили по Украине 2 014 ракет. Боевые самолеты РФ 2 682 раза залетали на украинскую территорию

Как передает Report, об этом заявил в своем выступлении президент страны Владимир Зеленский.

Глава государства рассказал, что в день обращения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона к Верховной раде 3 мая российская армия нанесла по Украине 15 ракетных ударов.

"Всего за время этой войны российская армия использовала против Украины уже 2 014 ракет, зафиксировано 2 682 появления российских боевых самолетов в нашем небе. Каждый из таких прилетов - это гибель наших людей, это разрушение нашей инфраструктуры", - отметил президент.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Rusiya Ukraynaya 2 014 raket atıb”

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