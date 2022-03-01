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Россия выпустила 113 ракет типа "Искандер" и "Калибр" по Украине

Россия выпустила 113 ракет типа "Искандер" и "Калибр" по Украине Войска Российской Федерации с начала вторжения в Украину выпустили 113 ракет наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр" по мирным украинским городам и селам.
В регионе
1 марта 2022 г. 01:10
Россия выпустила 113 ракет типа Искандер и Калибр по Украине

Войска Российской Федерации с начала вторжения в Украину выпустили 113 ракет наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр" по мирным украинским городам и селам.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в сообщении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

"С начала открытого вторжения Россия выпустила 113 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр" по мирным городам и селам Украины", – заявил Залужный.

По его словам, это… является вопиющим нарушение норм международного гуманитарного права и должно быть расследовано Гаагским трибуналом.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Ukraynaya “İsgəndər” və “Kalibr” tipli 113 raket atıb

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