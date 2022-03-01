Россия выпустила 113 ракет типа "Искандер" и "Калибр" по Украине

Войска Российской Федерации с начала вторжения в Украину выпустили 113 ракет наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр" по мирным украинским городам и селам.

Войска Российской Федерации с начала вторжения в Украину выпустили 113 ракет наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр" по мирным украинским городам и селам.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в сообщении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

"С начала открытого вторжения Россия выпустила 113 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр" по мирным городам и селам Украины", – заявил Залужный.

По его словам, это… является вопиющим нарушение норм международного гуманитарного права и должно быть расследовано Гаагским трибуналом.