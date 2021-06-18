Россия выйдет из Договора по открытому небу 18 декабря

Россия полностью выйдет из Договора по открытому небу (ДОН) 18 декабря 2021 года. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД РФ. "Россия уведомила все государства-участники о своем решении выйти и

Россия полностью выйдет из Договора по открытому небу (ДОН) 18 декабря 2021 года. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"Россия уведомила все государства-участники о своем решении выйти из ДОН через шесть месяцев после направления уведомления. Таким образом, это произойдет 18 декабря 2021 года", - указали в дипведомстве.

Также Россия направила государствам - депозитариям просьбу созвать конференцию для рассмотрения последствий выхода России из соглашения.

"Государствам - депозитариям ДОН направлена просьба незамедлительно проинформировать все государства-участники о соответствующем уведомлении и созвать в кратчайший предусмотренный Договором срок (то есть через 30 дней) конференцию государств - участников с целью рассмотрения последствий выхода России", - говорится в документе.