Россия выходит из Договора по открытому небу

Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора об открытом небе

Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора об открытом небе. Как сообщает Report, об этом заявили в МИД РФ.

В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН. По их завершении соответствующее уведомление будет направлено депозитариям", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора.