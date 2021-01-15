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Россия выходит из Договора по открытому небу

Россия выходит из Договора по открытому небу Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора об открытом небе
В регионе
15 января 2021 г. 15:29
Россия выходит из Договора по открытому небу

Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора об открытом небе. Как сообщает Report, об этом заявили в МИД РФ.

В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН. По их завершении соответствующее уведомление будет направлено депозитариям", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора.

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Версия на английском языке Russia withdraws from Open Skies Treaty

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