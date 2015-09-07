​Россия выделит Армении 200 млн. долларов льготного кредита на вооружение

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Россия выделит Армении 200 млн. долларов льготного кредита.

Как передает Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом заявил президент Армении Серж Саргсян.

«Подписано соглашение о выделении Армении 200 млн. льготного кредита, и это позволит обновить арсенал армянских вооруженных сил», — сказал он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 7 августа встретится в Москве с президентом Армении Сержем Саргсяном.