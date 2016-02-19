​Россия выделила Армении 200 млн. долларов в кредит на покупку оружия

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Россия выделила Армении государственный экспортный кредит на 200 млн. долларов на покупку российского оружия.

Как передает Report, об этом сообщает портал правовой информации.

Заем выделен сроком на 10 лет с отсрочкой выплат до начала 2018 года. Ереван использует кредит на финансирование 90 процентов стоимости каждого из контрактов на поставку продукции с расчетами в рублях. Кредит будет использоваться Арменией до 2017 года.

Кредитное соглашение предусматривает, что Армения закупит у России пусковые установки реактивной системы залпового огня "Смерч" и боеприпасы к ней, ЗРК "Игла-С" и ракеты к нему, наземные комплексы исполнительной радиотехнической разведки "Автобаза-М", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А с транспортно-заряжающими машинами ТЗМ-Т, управляемые ракеты 9М113М, гранатометы РПГ-26, взрыватели B-429Е, снайперские винтовки Драгунова СВД, бронетанковую технику, бронеавтомобили "Тигр", инженерные средства и средства связи.