О нас
Report Georgia
Аудио новости

Россия выдала Армении убийцу азербайджанца

Россия выдала Армении убийцу азербайджанца Арман Аракелян, приговоренный к 18 годам лишения свободы за убийство азербайджанца в России, вчера, 13 марта, был передан Армении
В регионе
14 марта 2021 г. 20:19
Россия выдала Армении убийцу азербайджанца

Арман Аракелян, приговоренный к 18 годам лишения свободы за убийство азербайджанца в России, вчера, 13 марта, был передан Армении.

Как передает Report, об этом NEWS.am сообщил его адвокат Артур Дашян.

"В 2018 году было принято решение (об экстрадиции), но из-за ограничений, связанных с коронавирусом, это было отложено, затем началась война и, наконец, теперь Арман был возвращен на родину, где он и дальше будет отбывать свое наказание", - сказал он.

Арман Аракелян, приговоренный к 18 годам лишения свободы за убийство азербайджанца в России, 6 лет своего срока отбыл в тюрьме города Мурманск. Сын и родственники заключенного протестовали перед зданием правительства Армении, требуя его экстрадиции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоRusiya azərbaycanlının qatili Arman Arakelyanı Ermənistana təhvil verdi

Новости партнеров

Самое читаемое

Израильская журналистка подверглась нападкам со стороны армянского лобби
Израильская журналистка подверглась нападкам со стороны армянского лобби
12 марта 2021 г. 19:26
TƏBİB об ужесточении карантинного режима
TƏBİB об ужесточении карантинного режима
13 марта 2021 г. 10:45
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
9 марта 2021 г. 14:21
В Баку женщина раскроила череп спящему мужу
В Баку женщина раскроила череп спящему мужу
9 марта 2021 г. 17:27
Гендиректор ВОЗ поблагодарил Азербайджан
Гендиректор ВОЗ поблагодарил Азербайджан
13 марта 2021 г. 10:21
Более 50 иностранцев извинились перед Азербайджаном
Более 50 иностранцев извинились перед Азербайджаном
10 марта 2021 г. 09:57
Тур чемпионов: Успешный старт Мамедъярова и Раджабова - ОБНОВЛЕНО
Тур чемпионов: Успешный старт Мамедъярова и Раджабова - ОБНОВЛЕНО
14 марта 2021 г. 01:03
В Баку оштрафована частная медклиника
В Баку оштрафована частная медклиника
13 марта 2021 г. 11:20
В Азербайджане выявлено 733 новых случая заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено 733 новых случая заражения COVID-19
13 марта 2021 г. 16:26
АИФ о разгроме армян в Карабахе: Вот и дохохотались
АИФ о разгроме армян в Карабахе: Вот и дохохотались
13 марта 2021 г. 12:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi