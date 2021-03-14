Россия выдала Армении убийцу азербайджанца

Арман Аракелян, приговоренный к 18 годам лишения свободы за убийство азербайджанца в России, вчера, 13 марта, был передан Армении

Арман Аракелян, приговоренный к 18 годам лишения свободы за убийство азербайджанца в России, вчера, 13 марта, был передан Армении.

Как передает Report, об этом NEWS.am сообщил его адвокат Артур Дашян.

"В 2018 году было принято решение (об экстрадиции), но из-за ограничений, связанных с коронавирусом, это было отложено, затем началась война и, наконец, теперь Арман был возвращен на родину, где он и дальше будет отбывать свое наказание", - сказал он.

Арман Аракелян, приговоренный к 18 годам лишения свободы за убийство азербайджанца в России, 6 лет своего срока отбыл в тюрьме города Мурманск. Сын и родственники заключенного протестовали перед зданием правительства Армении, требуя его экстрадиции.