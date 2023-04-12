Россия вводит ответные санкции против Канады

Москва в ответ на санкции, периодически вводимые режимом Трюдо, закрывает въезд в страну для 333 граждан Канады.

Москва в ответ на санкции, периодически вводимые режимом Трюдо, закрывает въезд в страну для 333 граждан Канады.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МИД России.

"Ввиду антироссийских санкций, периодически вводимых режимом Дж.Трюдо против официальных лиц, политиков, экспертов, журналистов, деятелей культуры и спортсменов из России, а также всех, кто не устраивает оттавский "мейнстрим" и поддерживаемые им неонацистские власти в Киеве, въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 333 граждан Канады", - сказано в заявлении МИД.

Также отмечается, что "придерживаясь принципа неотвратимости наказания", российская сторона в ответ на враждебные действия Оттавы внесла в "стоп-лист" представителей канадского руководства, парламентариев и политиков различного уровня, общественных активистов и атлетов, причастных к распространению в стране оголтелой русофобии. Эта мера призвана также побудить попавших в "черный список" изменить свое поведение.

Отметим, что Канада ввела санкции в отношении 14 физических и 34 юридических лиц из России, в том числе связанных с ЧВК "Вагнер".