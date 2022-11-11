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Россия ввела запрет на въезд для 200 граждан США

Россия ввела запрет на въезд для 200 граждан США Россия на основе взаимности вводит запрет на въезд в РФ в отношении 200 граждан США.
В регионе
11 ноября 2022 г. 21:21
Россия ввела запрет на въезд для 200 граждан США

Россия на основе взаимности вводит запрет на въезд в РФ в отношении 200 граждан США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД РФ.

"В ответ на постоянно вводимые администрацией (президента США) Джо Байдена все новые персональные санкции не только против российских официальных лиц, представителей деловых кругов и общественности, деятелей культуры, но и тех, кто по тем или иным причинам неугоден Вашингтону, на основе взаимности вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию в отношении 200 граждан США", - говорится в заявлении.

Россия ввела санкции против двух братьев и сестры президента США Джо Байдена.

Кроме этого, в российский стоп-лист также внесены пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер и супруг спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Пол Пелоси. Как сообщили в ведомстве, в новый санкционный список попали "представители органов власти и законодатели, а также их близкие родственники, руководители компаний и предприятий ВПК, эксперты и лоббисты, "вовлеченные в раскрутку русофобской кампании и поддержку режима в Киеве".

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Версия на азербайджанском языке Rusiya ABŞ-ın 200 vətəndaşının ölkəyə girişinə qadağa qoyub

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